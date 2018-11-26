МИД РФ готовит развернутое заявление о произошедшем в Керченском проливе — Песков

Москва, 26 ноября. Готовится развернутое заявление дипломатического ведомства Российской Федерации о произошедшем в Керченском проливе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я знаю, что готовится развернутое заявление министерства иностранных дел», — рассказал Песков.

Он также напомнил, что по инциденту в Керченском проливе ранее сделала официальное заявление Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили противоправное движение к Керченскому проливу. Экипажи кораблей не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить опасное маневрирование и остановиться, затем были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что киевское руководство в связи с произошедшим рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. По мнению экспертов, такая мера может быть использована главой Украины Петром Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов, которые запланированы на 31 марта 2019 года.