Пусть танцует гопак в шароварах: в России ответили мечтающему о возвращении кораблей Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко потребовал освободить корабли и их экипажи, которые были задержаны за незаконное пересечение границ Российской Федерации.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые были грубо задержаны в нарушение международного права и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно передать их украинской стороне вместе с кораблями», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского президента.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей ответил мечтающему о возвращении украинских кораблей Порошенко. По его словам, отечественная сторона в ближайшем будущем будет проводить следственные действия.

«Требование главы государства и самого государства Украина абсолютно неадекватно. Поэтому пусть они повесят его себе на грудь и танцуют гопак в шароварах. Я полагаю, что российская сторона будет проводить полное, всесторонне тщательное расследование. До его завершения украинские корабли будут оставаться на территории России как материальный объект, на котором было совершено нарушение госграницы РФ. Соответственно, экипажи судов — это нарушители границ. Украинские военные задержаны, поэтому будут проводиться следственные действия, а их дальнейшую судьбу определит либо российский суд, либо будет принято соответствующее решение высших должностных лиц Российской Федерации», — говорит главред «Национальной обороны».

По его словам, Порошенко может обращаться куда угодно, факт в любом случае остается фактом: украинские моряки совершили преступление.

«Порошенко может что угодно заявлять, делать, кричать, биться в истерике, обращаться в ООН, в лигу сексуальных реформ, — это его право. А право Российской Федерации — после того, как нарушили государственную границу, провести тщательное, всестороннее расследование в соответствии с законодательством России в рамках уголовного дела по факту нарушения и исследовать все обстоятельства. А далее решение вынесет российский суд», — заключил Игорь Коротченко.

Напомним, 25 ноября пограничная служба ФСБ задержала три украинских военных корабля в районе Керченского пролива, поскольку судна незаконно нарушили российскую границу. Задержанные суда были доставлены в Керчь, морякам оказали медицинскую помощь. Из-за инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток. Украинская армия приведена в полную боевую готовность.