Азаров о ситуации в Черном море: Вашингтон разрешил лакею Порошенко пойти на провокацию

Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему Украина пошла на провокацию в Черном море.

Совершенная накануне провокация ВМСУ вблизи Керченского пролива вызвала адекватные действия со стороны сил береговой охраны пограничных войск ФСБ России. Вслед за этим инцидентом президент Украины Петр Порошенко инициировал ввод военного положения на Украине.

Кто и что стоит за действиями украинского президента? Чей сценарий на пространстве бывшей Украины вынужден реализовывать Киев? На эти вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответил бывший премьер-министр Украины.

«Это американский план по реализации крупномасштабного конфликта между Украиной и Россией», — убежден Азаров.

По словам политика, судя по всему, США при реализации плана против России все-таки «решили сделать ставку на Порошенко».

«Вашингтон дал ему разрешение на осуществление этой провокации, а может быть, и участвовал в разработке плана этой провокации», — не исключил собеседник ФАН.

Как отметил Азаров, силы, заинтересованные в конфликте Украины с Россией, действуют пошагово, примеряясь к новым условиям, созданным в Керченском проливе.

«Это уже не первая провокация. Они уже проводили через Керчь-Еникальский канал два военных судна, но тогда они, как и положено, запросили разрешение в Керченской службе навигации, и в определенное время были проведены безо всяких конфликтов», — напомнил председатель «Комитета спасения Украины».

По его мнению, предыдущий случай был своеобразной разведкой или проверочным ходом.

«Тогда все прошло без конфликта. Но теперь они пошли на явное обострение ситуации с заранее предсказуемым результатом», — считает Азаров.

В этой ситуации, как утверждает собеседник ФАН, уже неважно, что Порошенко – креатура предыдущей администрации США, который вдобавок поддерживал демократов.

«Америкой правят не «клинтоны» и «трампы», а правят свои интересы, которые, невзирая на смену исполнителей, осуществляют политику, как они считают нужным», — полагает политик.

Глобальная политика США нацелена на разрушение или максимальное ослабление своих двух соперников на мировой арене, объяснил Азаров.