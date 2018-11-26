«Ушел последний из великого поколения»: Шахназаров отозвался на смерть Бертолуччи

Рим, 26 ноября. Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в понедельник. Известный российский режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что «ушел последний из великого поколения».

«Ушел последний из великого поколения итальянского кинематографического ренессанса, к которому относились Феллини, Пазолини, Висконти и другие выдающиеся имена. Земля ему пухом», — сказал Шахназаров.

Режиссер особо отметил такие шедевры Бертолуччи, как «Конформист», «Двадцатый век» и «Последнее танго в Париже». Лента «Последнее танго в Париже» в свое время вызвала большой скандал. Но это был тот случай, когда скандал соответствовал художественной значимости картины, а не как сейчас, когда скандал ради скандала. В этом фильме были элементы эротики, но там было все оправдано и с художественной точки зрения, и великолепной игрой Марлона Брандо, подчеркнул Карен Шахназаров.

Бернардо Бертолуччи – итальянский режиссер, драматург и поэт. Родился в 1941 году в Парме. Автор фильмов «Стратегия Паука» (по рассказу Борхеса), «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Ускользающая красота», «Последний император», «Маленький Будда». Награжден премией «Оскар» и Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского фестиваля.