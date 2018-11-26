Сирия: зачем террористы применили химоружие против мирных жителей Алеппо

Террористы на территории Идлибской зоны деэскалации идут на отчаянные меры и применяют химическое оружие против мирных жителей. Что произошло на северо-западе Алеппо, и как это повлияет на ситуацию в регионе — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

В субботу около 22.50 террористы, удерживающие населенный пункт Эль-Бурейка, провели химатаку, направленную против мирных жителей Алеппо. Снаряды, предположительно содержащие хлор, были выпущены по подконтрольным официальному Дамаску районам Аль-Халидия и Аз-Захра, а также улице Нил. Число пострадавших от примененных боевиками боевых отравляющих веществ росло в течение всех выходных и, по последним данным, достигло 107 человек, среди которых есть женщины и дети. Состояние жертв химатаки террористов врачи оценивают, по большей степени, как легкой и средней тяжести. Поступавшие в больницы люди испытывали удушье и другие типичные для отравлений симптомы. Местные источники Федерального агентства новостей подтвердили эти данные и в качестве подтверждения прислали видеозаписи из госпиталя в Алеппо.

Районы, которые подверглись обстрелу боевиков снарядами с отравляющими веществами, посетили российские подразделения РХБЗ, о чем ранее сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он также отметил, что российская сторона обращала внимание на то, что организация «Белые каски» пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения.

«Совершенно очевидно, что «Белые каски» напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлибской зоне деэскалации». Генерал также отметил, что «российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договорённостями отвечает турецкая сторона», — заявил Игорь Конашенков.

По его словам, Россия намерена обсудить с Турцией инцидент в Северо-Западном Алеппо.

«Разведкой российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ.

По выявленным артиллерийским позициям самолетами ВКС России были нанесены удары, в ходе которых все цели в районе, откуда боевики обстреливали Алеппо, были уничтожены.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. По его мнению, сама атака боевиков, конечно же, не имела прямого военного смысла, поскольку была направлена против гражданских лиц, и ее результат никак не сказался на сирийских военнослужащих.

«Это провокационные действия, которые направлены на то, чтобы сорвать переговоры между Россией и Турцией по фактическому созданию зоны деэскалации, в ходе чего должен быть завершен процесс выполнения договоренностей по Идлибу. Соответственно, если боевикам удастся спровоцировать обострение на северо-западе Сирии, Турция не сможет обеспечить вывод боевиков и тяжелого вооружения из района демилитаризованной зоны», — объяснил собеседник ФАН.

То есть, с одной стороны, действия боевиков были направлены именно на то, чтобы спровоцировать наступление сирийской армии, и сорвать переговоры России и Турции, а также сочинские договоренности, заключенные 17 сентября этого года. Однако, как отметил Борис Рожин, в этой ситуации есть и еще один немаловажный момент.

«Если боевикам удастся спровоцировать обострение в Идлибе, Турции будет гораздо сложнее начать готовящуюся операцию против курдов к востоку от Евфрата. Соответственно, часть боевиков, которые могут быть переброшены на сирийско-турецкую границу, по требованию группировок или по собственной инициативе будут возвращаться на оживившийся фронт в Идлибе и, соответственно, не смогут быть использованы Турцией против курдов», — предполагает собеседник ФАН.

Таким образом, за срывом переговоров по Идлибу, может последовать и срыв готовящейся турецкой операции к востоку от Евфрата.