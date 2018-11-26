Проверка реакции: в Совфеде объяснили, зачем военный самолет США пролетел над Черным морем

С авиабазы Суда Бей на острове Крит в Греции поднялся самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V и направился в акваторию Черного моря на фоне обострения отношений Москвы и Киева из-за инцидента в Черном море. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Самолет-разведчик США вошел в акваторию Черного моря. В 7.50 по киевскому времени (8.50 мск) самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда Бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении «Украинского милитарного портала».

По состоянию на 8.30 (9.30 мск), пишет портал, самолет находился в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью Крыма.

Накануне в акватории Азовского моря произошла провокация украинских ВМС. Российские пограничники задержали три корабля, которые вторглись на территорию РФ.

Полная неожиданность

Сенатор от Севастополя, член Совета Федерации Ольга Тимофеева в комментарии ФАН отметила, что, судя по реакции Запада, действия Киева в Азовском море стали полной неожиданностью для Соединенных Штатов.

«Вчерашняя провокация не нашла столь бурной оценки западных средств массовой информации. Мы не наблюдаем реакции и типичной истерии, которую западные СМИ устраивают в подобных ситуациях. Это во многом свидетельство того, что операция была проработана Киевом, а не Вашингтоном. Заход американского самолета в Черное море — это, скорее всего, проверка реакции России в этой сложной ситуации», — пояснила Ольга Тимофеева.

Сенатор придерживается позиции, что России надо очень четко действовать в соответствии с международными нормами. Россиянам не надо вгонять себя в некие эмоциональные реакции. Российская Федерация должна оставаться в пределах права, абсолютно спокойно и рационально воспринимая ситуацию.