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Евросоюз намерен созвать заседание по ситуации в Черном море

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Евросоюз намерен созвать заседание по ситуации в Черном море

Брюссель, 26 ноября. Европейский союз может созвать во вторник специальное заседание комитета по политике и безопасности для оценки ситуации в районе Керченского пролива. С соответствующим предложением выступило австрийское председательство в Совете Евросоюза, сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Австрийские представители запросили проведение завтра заседания комитета по политике и безопасности ЕС, чтобы выработать общую европейскую позицию по ситуации», — сказала она по прибытии на встречу Совета ЕС в Брюсселе.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны.

По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело. Впоследствии на Украине заявили о необходимости ввести военное положение. МИД РФ после провокации в Черном море вызвал временного поверенного в делах Украины в России. 

Автор: Екатерина Кухарева
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