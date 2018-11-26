Россия поднимала вопрос провокационных действий Украины в Азовском море — Захарова

Москва, 26 ноября. Москва предупреждала Киев о недопустимости провокационных действий в Азовском море, а также поднимала этот вопрос с зарубежными партнерами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, провокация Украины была заранее спланирована. Захарова подчеркнула, что это было видно по заседанию Совета национальной безопасности Украины, которое проходило в воскресенье.

«Мы говорим о том, что провокация была заранее спланирована. Мы видели, как нагнеталась по нарастающей напряженная ситуация в соответствующей акватории. Мы неоднократно направляли сигналы, делали заявления о недопустимости подобных акций», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что все заявления российского МИД по этой теме доступны на сайте ведомства. Кроме того, российский МИД поднимал эти вопросы с зарубежными партнерами, заявила Захарова. По ее словам, некоторые из западных партнеров покровительствуют Киеву.

«Некоторые из них и напрямую подвигают Киев к подобным действиям», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Ранее ФСБ России сообщало, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу» нарушили российскую границу. Они не реагировали на требования катеров и кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России и были задержаны. Федеральное агентство новостей публиковало информацию о задержанных украинских военных.