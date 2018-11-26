Крупный пожар в центре Казани попал на видео

Казань, 26 ноября. Серьезное происшествие случилось в Казани: загорелось здание возле главного здания Казанского федерального университета. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

​​​​​​​Пожар зафиксировали на Университетской, 22. По адресу находится офисное здание. На данный момент пожар удалось локализовать. Пламя охватило территорию площадью 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.