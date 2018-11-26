Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Крупный пожар в центре Казани попал на видео

85
0 Оставить комментарий

Крупный пожар в центре Казани попал на видео

Казань, 26 ноября. Серьезное происшествие случилось в Казани: загорелось здание возле главного здания Казанского федерального университета. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

​​​​​​​Пожар зафиксировали на Университетской, 22. По адресу находится офисное здание. На данный момент пожар удалось локализовать. Пламя охватило территорию площадью 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.