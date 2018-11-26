В Британии подсчитали, во сколько стране обойдется Brexit

Лондон, 26 ноября. Выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) по нынешнему соглашению приведет к падению ВВП на 4% до 2030 года, что соразмерно потерям британской экономики в 100 миллиардов фунтов в год. О том, во сколько стране обойдется Brexit, говорится в материале Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

При этом эксперты подсчитали, что выход страны из сообщества, согласно нынешнему соглашению, приведет к ежегодной потере в размере более 1 тысячи фунтов на каждого британца.

«Наши основные выводы показывают, что если предложенное соглашение по Brexit будет осуществлено таким образом, что Великобритания покинет таможенный союз и единый рынок ЕС в 2021 году, то к 2030 году ВВП снизится на 4% по сравнению с тем, если бы Великобритания осталась в Евросоюзе», — приводит газета The Independent выдержку из исследования.

Специалисты объяснили, что причиной таких потерь британской экономики станут в основном препятствия в сфере услуг, которые сделают данный сектор экономики менее привлекательным и в конечном счете спровоцируют сокращение инвестиций из Евросоюза и снижение эффективности британских рабочих.

В то же время сценарий, при котором Brexit будет осуществлен без соглашения, обойдется Британии еще дороже. Специалисты спрогнозировали падение ВВП на 5,5% или 140 миллиардов фунтов в год.

Напомним, накануне лидеры государств Евросоюза на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе утвердили со своей стороны соглашение с Британией о ее выходе из сообщества. Кроме того, по словам председателя ЕП Дональда Туска, участники саммита также одобрили политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС — лучшая сделка, которую мог получить Лондон, и призвал британский парламент его поддержать. При этом политик отметил, что момент, когда Британия покидает Евросоюз, является трагедией, и «здесь нечего праздновать».

Ранее Туск подчеркнул, что Евросоюзу и Великобритании теперь предстоят «сложная ратификация» соглашения по Brexit и непростые дальнейшие переговоры, но, несмотря на это, они останутся друзьями.