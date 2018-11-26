ВЦИОМ назвал число россиян, считающих необходимым сократить свои расходы

Москва, 26 ноября. Две трети граждан России — 64 процента — считают необходимым сократить свои траты. Об этом сообщается в результатах социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Две трети россиян (64%) ориентированы на сберегательное поведение — они говорят о необходимости сократить повседневные расходы», — говорится в материалах исследования.

По данным социологов, о желании быстрее тратить заработную плату или пенсию заявили 24% респондентов.

Отмечается, что 46% опрошенных заявили, что свободные денежные средства в настоящее время лучше положить в банковское учреждение. Вместе с тем 34% россиян полагают, что вклады из финансово-кредитных организаций сейчас лучше забрать.

«Половина опрошенных (51%) отмечают, что не готовы совершать крупные покупки в данный период времени, около трети (29%) придерживается противоположного мнения», — следует из результатов опроса.

Опрос был проведен 24 октября текущего года среди 1600 респондентов. Коэффициент ошибки с вероятностью 95% не превышает отметки в 2,5%.