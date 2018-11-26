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МИД РФ пообещал «эффективный и малозатратный» ответ на выход США из ДРСМД

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Россия отреагирует на выход США из ДРСМД эффективными и малозатратными мерами – Рябков

Москва, 26 ноября. Россия отреагирует на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности конкретными и малозатратными мерами, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Что касается конкретных мер реагирования, то, как об этом неоднократно заявлялось у нас в том числе на высшем уровне, характер ответа будет эффективным и относительно малозатратным», — отметил Рябков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД из-за того, что Москва якобы нарушает договор. Трамп добавил, что США будут наращивать свой ядерный потенциал, пока другие страны «не придут в себя» и не начнут сокращать вооружение. Американский президент подчеркнул, что обращение направлено, прежде всего, РФ и КНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Вашингтона дополнительных разъяснений. Песков отметил, что решение США о расторжении ДРСМД заставит Россию применять меры для обеспечения безопасности.

Автор: Софья Куликова
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