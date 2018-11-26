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Уволена сотрудница правительства Камчатки, сравнившая пенсионера с животным

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Уволена сотрудница правительства Камчатки, сравнившая пенсионера с животным

Петропавловск-Камчатский, 26 ноября. Сотрудница правительства на Камчатке лишилась работы после того, как сравнила пенсионера с опасным животным и предложила его усыпить, сообщили в пресс-службе правительства региона.

19 ноября у правительства Камчатского края был задержан пожилой мужчина, который пришел к зданию с обрезом из охотничьего ружья. При его обыске сотрудниками полиции и Росгвардии были обнаружены шесть патронов. Задержанного направили на медицинское освидетельствование в психоневрологический диспансер.

В это время в Сети появилось видео инцидента. Ролик был снят из окон администрации. Его автор за кадром заявляет, что мужчину следует усыпить с помощью дротика как животное. Было проведено расследование для установления автора оскорбительного высказывания.

«Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера», — приводит слова источника РИА Новости.

Договор с женщиной был расторгнут.

Автор: Катерина Иванова
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