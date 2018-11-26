Ричард Гир ответил на вопрос, планирует ли получать российское гражданство
Москва, 26 ноября. Известный голливудский актер Ричард Гир заявил, что не планирует получать российское гражданство. Об этом он рассказал во время визита в Москву.
Гир рассказал о карьере в кино и развитии своего фонда The Gere Foundation на сцене Synergy Global Forum 2018 в российской столице. Журналисты поинтересовались у него, планирует ли он получить российское гражданство, на что актер ответил, что он американец.
Ранее сообщалось, что Ричард Гир впервые за 30 лет снимется в сериале в главной роли. В работе над телепроектом «Мать, отец, сын» (MotherFatherSon) примет участие режиссер Том Роб Смит, известный по созданию сериала «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».
Напомним, в 2013 году российский паспорт получил француз Жерар Депардье, а американский актер Стивен Сигал получил его в ноябре 2016 года.