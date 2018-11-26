Порошенко готов угробить молодых призывников: в Киеве объяснили цель провокации на Азове

Кремль расценивает инцидент в Азовском море как серьезную провокацию. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства оперативно получает данные о происходящем в Керченском проливе с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах.

«Речь идет все-таки о серьезной провокации, поэтому, конечно же, и вчера, и сегодня всю полноту информации Путин получал», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», пренебрегая правилами и законами Российской Федерации, нарушили российскую границу, и, выполняя опасные маневры, направились в сторону Керченского пролива. Все три судна были задержаны.

По информации источника Федерального агентства новостей, среди задержанных украинских военнослужащих были очень молодые люди: младшему из которых, Андрею Эйдеру, всего 19 лет.

Юный возраст моряков, отправленных Киевом совершать провокацию против России, поражает. Как подчеркнул украинский политолог Александр Дудчак в интервью корреспонденту ФАН, было очевидно, что действующий президент Петр Порошенко не мог не совершить какой-либо агрессии в преддверии избирательной гонки.

«Как говорил кто-то из украинских военнослужащих, в Киеве такие юные офицеры, лейтенанты, что жаждут реванша и рвутся в бой. Но это говорит лишь о том, что для Порошенко человеческие жизни ничего не стоят, и ради достижения своих корыстных целей он согласен угробить и население в Донбассе, и молодых призывников, которые даже не представляют, чем им грозят действия наподобие вчерашних. Очень печально, что Украиной управляют люди, которые отправляют молодежь на убой, совершенно не думая о будущем страны», — рассказал собеседник агентства.

По словам эксперта, «для властей в Киеве самое главное — выкопать как можно более глубокий ров между Украиной и Россией, взрастить ненависть народов». Провокация в Керченском проливе понадобилась Киеву, по мнению Дудчака, в качестве повода для введения военного положения. Однако его введут выборочно, не по всей Украине.

«А оно может быть введено лишь на некоторых территориях — это восточные регионы и те, которые выходят к Азовскому морю. Явно, что это не электорат Порошенко, ему нужно исключить этих избирателей из предстоящих выборов. Кроме того, на этой неделе ожидается встреча Путина с Трампом на G20, а Киев подбросил еще один повод для антироссийского давления со стороны США», — добавил политолог.

Собеседник агентства напомнил, что ранее украинские военные корабли проходили Керченский пролив без проблем в соответствии с принятыми нормами.

«В этот раз целью было нарушить все законы и правила — действия Киева были очень провокационными», — резюмировал эксперт.

Отметим, что после случившегося заместитель постоянного представителя РФ в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочную встречу членов организации. Тем временем Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Верховной раде ввести военное положение в стране, а также привести армию в полную боевую готовность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинские власти «бандитами с большой дороги», комментируя инцидент в Керченском проливе.