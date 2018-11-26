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Опубликовано видео с задержанными кораблями ВМСУ в порту Керчи

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Опубликовано видео с задержанными кораблями ВМСУ в порту Керчи

Керчь, 26 ноября. Корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ), задержанные после нарушения госграницы России, доставлены в порт Керчи. В Сети опубликовали видео, на кадрах которого видны украинские суда.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом «360», издалека видны пришвартованные бронекатеры ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые были задержаны после попытки провести провокацию в Черном море.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.

Впоследствии секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские власти в связи с произошедшим могут ввести военное положение. По мнению многих экспертов, такой шаг может быть использован президентом страны Петром Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов, которые намечены на весну 2019 года.

Автор: Екатерина Кухарева
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