Опубликовано видео с задержанными кораблями ВМСУ в порту Керчи

Керчь, 26 ноября. Корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ), задержанные после нарушения госграницы России, доставлены в порт Керчи. В Сети опубликовали видео, на кадрах которого видны украинские суда.

На видеозаписи, опубликованной телеканалом «360», издалека видны пришвартованные бронекатеры ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые были задержаны после попытки провести провокацию в Черном море.

???? Эксклюзив 360°



Три задержанных судна ВМС Украины доставлены в порт Керчи. Видео с места. pic.twitter.com/Xxe25zpVzp — Телеканал 360° (@360tv) 26 ноября 2018 г.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.

Впоследствии секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские власти в связи с произошедшим могут ввести военное положение. По мнению многих экспертов, такой шаг может быть использован президентом страны Петром Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов, которые намечены на весну 2019 года.