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«Точка невозврата» может быть пройдена»: Лавров предупредил о последствиях провокаций на границах РФ

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«Точка невозврата» может быть пройдена»: Лавров предупредил о последствиях провокаций на границах РФ

Брюссель, 26 ноября. Провокации и рост напряжения на границах России может привести к прохождению так называемой точки невозрата, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем обращении к участникам 12-го Европейского русского форума в Европарламенте.

Экспертный форум посвящен в этом году теме «Эскалация отношений между Западом и Россией: будущее Европы в случае военного конфликта». Обращение Лаврова к участникам мероприятия зачитал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Лавров обратил внимание, что в современных условиях актуальность обозначенной темы сложно переоценить.

«Безрадостное положение дел в Евроатлантике – прямое следствие узкокорыстной линии по расширению Североатлантического альянса, созданию новых разделительных линий в Европе», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

«Точка невозврата» может быть пройдена»: Лавров предупредил о последствиях провокаций на границах РФ

Он подчеркнул, что США и некоторые другие западные страны продолжают «нагнетать напряженность, в том числе вблизи российских границ».

«В результате усугубляется атмосфера стратегической неопределенности, возникают ситуации, когда «точка невозврата» может быть пройдена», — предупредил российский дипломат.

Лавров констатировал, что в РФ не видят альтернатив «капитальному ремонту» общеевропейского дома по имя его мира и процветания». Он отметил, что современные отношения России и ЕС далеки от нормальных

«Ваши встречи стали важной площадкой для развития диалога между широкой общественностью России и государств ЕС», — заметил российский министр.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что американская сторона может вновь прибегнуть к провокациям в отношении российской стороны, передает «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
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