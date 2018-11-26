США не предъявили ни одного доказательства нарушения Россией ДРСМД — МИД РФ

Москва, 26 ноября. Американская сторона не предъявила России ни единого доказательства о нарушении Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в понедельник журналистам в ходе брифинга заместитель главы дипломатического ведомства РФ Сергей Рябков.

«Из трех запрошенных Россией несколько лет назад ключевых технических блоков данных, первый, то есть четкое указание на ракету, представлен США меньше года назад​​​. Второй… обозначен месяц назад», — указал российский дипломат.

Рябков подчеркнул, что третьего элемента, связанного с доказательствами и претензиями к РФ, Москва до сих пор не получила.

Замглавы МИД России также назвал «прямым и вопиющим нарушением ДРСМД» наземное развертывание американской стороной ракет MK41 в Европе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку эта сделка, по его мнению, невыгодна для США. Глава Белого дома также сообщил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до того момента, пока остальные «не придут в себя».