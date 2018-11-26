Политолог объяснил, чем обернется военное положение на Украине

Киев, 26 ноября. Украина может ввести военное положение после провокации трех судов ВМС ВСУ в Керченском проливе. С таким предложением выступил гарант государства Петр Порошенко, поддержал секретарь СНБО Александр Турчинов, и теперь должна рассмотреть Рада. О том, что означает введение военного положения на Украине, по пунктам объяснил политолог Армен Гаспарян.

В своем микроблоге в Twitter он напомнил, что под военным положением понимается особый режим въезда и выезда. Жителей территорий, на которых будет введено военное положение, ждет и и комендантский час. Кроме того, он указал на то, что все трудоспособные граждане будут иметь трудовую повинность с целью выполнения работ оборонного характера.

По сути, как подчеркнул публицист, это значит, что каждого украинца киевские власти могут обязать работать на «оборонную промышленность» страны. По первому требованию военного командования жители Украины должны будут предоставить свои дома для расквартирования военнослужащих.

По сути, это означает, каждого украинца могут обязать работать на оборонную промышленность страны. И, кстати, собственные дома «для расквартирования военных» в случае чего люди тоже должны предоставлять по первому требованию.

Кроме того, Гаспарян напомнил, что это военное командование может запрещать деятельность партий и общественных организаций, «если они угрожают безопасности, территории, независимости страны или жизни граждан». Иными словами, может действовать по правилу Майдана «Кто не с нами, тот против нас», считает он.

Помимо этого политолог указал на то, что Киеву будет выгодно ввести военное положение, поскольку оно «позволит аннулировать дипломатические отношения с врагом и конфисковать имущество агрессора, которое находится на территории Украины».