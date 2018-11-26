Два спутника «Ресурс-П» из трех преждевременно вышли из строя — СМИ

Москва, 26 ноября. Два из трех спутников дистанционного зондирования России «Ресурс-П» российской гражданской орбитальной группировки вышли из строя раньше положенного срока, сообщают российские СМИ.

Спутники «Ресурс-П» использовались в интересах «Роскосмоса», Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, Минприроды, Росреестра и МЧС России. Они работали в космической системе наблюдения земной поверхности. Спутники были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014 года, а также в марте 2016 года.

Как пишет «Коммерсант», спутники не отработали положенный срок из-за критических проблем, которые возникли через некоторое время после запуска. Из строя вышли второй и третий спутники.

По данным издания, второй спутник также выходил из строя в 2016 и 2017 годах. У него возникали проблемы с системой терморегулирования и бортовой вычислительной системой. У третьего спутника «Ресурс-П» отказали передатчики высокоскоростной линии. С февраля 2017 года он находился на исследовании по программе главного конструктора.