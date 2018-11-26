МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины после провокации ВМС ВСУ

Москва, 26 ноября. МИД РФ после провокации ВМС ВСУ в районе Керченского пролива вызвал временного поверенного в делах Украины в России. Об этом сообщила спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что «поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны». С заявлением об этом дипломат выступила в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, преднамеренную провокацию в Черном море Украина устроила накануне, 25 ноября. Три украинских военных корабля рано утром нарушили границу российских территориальных вод, а затем, опасно маневрируя, начали двигаться в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали законные требования российских властей.

Отметим, что нарушение международного морского права не помешало Киеву обвинить Россию «в агрессии» и таране украинского буксира.