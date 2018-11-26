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Задержанные у берегов Крыма корабли ВМСУ находятся в Керчи

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Задержанные у берегов Крыма корабли ВМСУ находятся в Керчи

Керчь, 26 ноября. Три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые были задержаны из-за незаконного вторжения в территориальные воды России, находятся у причала в порту Керчи. 

Буксир и два бронекатера накрывают маскировочной сеткой, передает ТАСС. Отмечается, что только буксир «Яны Капу» получил видимые повреждения на правом борту, о других неисправностях пока не сообщается.

Напомним, накануне утром три украинских военных корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что раненые при задержании украинские военные находятся в отделении травматологии Керченской больницы №1 имени Пирогова.

Автор: Екатерина Кухарева
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