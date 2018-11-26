«Тренированные тараканы» США: Милонов раскритиковал оппозицию за попытки посеять панику вокруг Азова

Представители так называемой российской несистемной оппозиции массово бросились критиковать Кремль из-за действий России в Азовском море.

Напомним, российские пограничники задержали три украинских военных судна, нарушивших границу Российской Федерации. Москва действовала строго в рамках внутреннего и международного законодательства, однако неолибералы кинулись сеять панику, рассказывая истории о «грядущей войне» — то есть оппозиция, фактически, использует провокацию со стороны Киева для того, чтобы заработать политические очки.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что так называемые независимые российские политики на самом деле являются «тренированными тараканами» вашингтонских кукловодов.

«Что Украина, что наши горе-оппозиционеры настолько жалкие, что начинают действовать синхронно. Это абсолютно единая сила, нельзя отделять режим [президента Украины Петра] Порошенко от нашей оппозиции. Это все ветки одного черного дерева — что наша оппозиция, что провокаторы вроде тех, кто обострил ситуацию в Азовском море: беспомощны, жалки, смысла в их действиях нет никакого. Никаких результатов они не добьются. Что могут сделать три старые, ржавые украинские лодочки, для которых пройти это расстояние — это уже подвиг? Какую они могут представлять угрозу? Никакую. Это просто провокация», — подчеркнул Виталий Милонов.

Собеседник агентства также сравнил представителей оппозиции с украинскими суднами. По мнению депутата Госдумы, «коэффициент полезного действия» либералов столь же низок, как у флота Киева.

«Наша оппозиция напоминает мне украинский флот. Шума и вони издают много в силу того, что двигатели неэффективные, а вот толку от них никакого», — заключил Милонов.

Он напомнил, что были представлены неопровержимые доказательства того, что Лондон и Вашингтон выделяют денежные средства оппозиционным и радикальным силам для того, чтобы вмешиваться в дела суверенных государств.

«Прямые доказательства, что Великобритания, Соединенные Штаты финансируют нашу оппозицию и тех, кто выступает за насильственное свержение власти, существуют уже очень давно. К сожалению, современный мир лишен независимых международных институтов, которые бы стояли на страже объективной демократии. По сути дела, в мире нет организаций, где можно было бы обсудить недопустимость действий той или иной страны. Большинство международных организаций принимает точку зрения Соединенных Штатов.