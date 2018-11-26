СК РФ расследует 230 уголовных дел по преступлениям ВСУ

Москва, 26 ноября. Следственный комитет России расследует 230 уголовных дел по фактам преступлений украинских военнослужащих против мирного населения Донбасса. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, следователи продолжают расследование уголовных дел, касающихся применения запрещенных средств и методов ведения войны против гражданского населения в Луганской и Донецкой народных республиках.

Она уточнила, что сейчас ведется работа по 230 эпизодам преступной деятельности украинских военнослужащих. Только в 2018 году было возбуждено 69 уголовных дел.

Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек.