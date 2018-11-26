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Скончался итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

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Скончался итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Рим, 26 ноября. Итальянский режиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в понедельник. Об этом сообщает Repubblica.

Триумфальный успех получили работы Бертолуччи «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже» (1972). В своих работах Бертолуччи обращался к темам социально острым и даже табуированным. Лента «Конформист» завоевала признание публики из-за исследования психологических истоков фашизма.

В 1987 году режиссер получил премию «Оскар» за сценарий и постановку байопика «Последний император». Каннский кинофестиваль 2011 года начался с вручения Бертолуччи награды за вклад в киноискусство, а в 2013 году на Аллее славы была установлена звезда в честь режиссера. В 2014 году Бертолуччи удостоился Премии мира за вклад в области прав человека.

Причины смерти режиссера уточняются. Дата и место похорон будут известны позднее.

Автор: Софья Куликова
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