Порошенко послал корабли на убой: подробности провокации ВМСУ у берегов Крыма

25 ноября ознаменовалось новым раундом украино-российской конфронтации, продолжающейся в азово-керченской акватории. «Холодная война», спровоцированная захватом украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» в Азовском море в марте 2018 года, в минувшее воскресенье вылилась чуть ли не в морской бой с парой-тройкой поврежденных кораблей.

Федеральное агентство новостей разбиралось в подробностях провокации ВМСУ у берегов Крыма.

Страсти по Азову

Еще 6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении украинского военно-морского присутствия на Азовском море. В частности, если верить украинским СМИ, СНБО отдал распоряжение о создании на Азовском море корабельно-катерной группировки ВМСУ. На первых порах в рамках этого распоряжения состоялась переброска на Азовское море по суше двух малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155 — «Лубны» и «Кременчуг». Также был анонсирован перевод на Азовское море из Николаева Южной военно-морской базы ВМСУ.

24 сентября состоялся достопамятный «прорыв» через Керченский пролив в Азовское море двух вымпелов ВМСУ — морского буксира «Корец» и поисково-спасательного судна «Донбасс». Почему слово «прорыв» мы отметили кавычками? Потому что первый в истории проход кораблей ВМСУ под Крымским мостом был согласован с российской стороной. Украинцы в установленном порядке подали заявку о проходе по Керчь-Еникальскому каналу, получили «добро», были включены в график движения, приняли на борт российского лоцмана и в плотной «коробочке» российских военных кораблей проследовали из Черного моря в Азовское. «Лубны» и «Кременчуг» встретили «Корец» и «Донбасс» севернее канала и отконвоировали своих подопечных в Мариуполь.

Эти действия ВМСУ никак не изменили сложившийся в азово-керченской акватории status quo. Украина продолжала удерживать «Норд». В ответ на это корабли и катера Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ продолжали энергично досматривать суда, следовавшие через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

Прессинг украинского судоходства, продолжающийся с весны 2018 года, заставлял Киев нести солидные финансовые и имиджевые потери. Но отпустить «Норд» Украина не могла — это означало бы признание российской юрисдикции над Крымом. Силой обеспечить для себя свободу судоходства в азово-керченской акватории? Такой возможности Киев тоже не имел.

Ситуация осложнялась для Украины тем, что действия России не выходили за рамки положений все еще продолжающего действовать пакета российско-украинских межгосударственных договоренностей о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это был вынужден подтвердить и украинский МИД. Подтвердить, но не смириться с этим.

На Украине развернулась дискуссия о необходимости одностороннего изменения правового статуса Азовского моря и Керченского пролива. Одновременно Киев стал все громче апеллировать к мировой общественности, призывая США, НАТО, ЕС к активному вмешательству в т. н. «Азовский кризис». Особых успехов в этом украинская сторона, впрочем, не достигла. Йенс Столтенберг, Федерика Могерини и другие «шишки» западной дипломатии неоднократно озвучивали разнообразные «громкие заявления» по Азовскому морю. Но в сложившихся к концу осени 2018 года политических реалиях Россия реагировала на эти окрики из-за границы подчеркнуто флегматично.

Позиция Москвы оставалась неизменной. Согласно ратифицированному в 2004 году российско-украинскому Договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, дополненному в 2012 году соглашением между России Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, Азов является внутренними водами России и Украины — со всеми вытекающими из этого последствиями.

Впрочем, одна поправка все же появилась. 21 марта 2014 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Керченский пролив после присоединения Крыма к РФ перестал быть предметом переговоров с Украиной о разграничении акватории Черного и Азовского морей.

Иными словами, Керченский пролив — это теперь российские госводы. Хотите попасть в Азовское море? Не вопрос. Связывайтесь с береговым постом наших пограничников, выходите на связь с диспетчером в Керчи, оформляйте заявку, платите положенные сборы. В случае одобрения — проходите досмотр, принимайте нашего лоцмана, дожидайтесь своей очереди и — добро пожаловать под Крымский мост. Для военных кораблей Украины можно сделать определенные послабления в части оплаты и досмотра, но все прочее — на общих основаниях. И, в любом случае, — на рассмотрение исключительно российской стороны.

Да, как соберетесь возвращаться из Азовского моря в Черное — все то же самое.

«Бычок» с длинной историей

В этих обстоятельствах Украина и решилась на новый «прорыв» своих военных кораблей в Азовское море. Для переброски в Мариуполь ВМСУ выделили еще одну пару новейших МБАКов — «Бердянск» и «Никополь». Водоизмещение каждого — 50 тонн. Сопровождать же МБАКи должен был вступивший в строй еще в 1974 году рейдовый буксир проекта 498 «Яны Капу», имевший водоизмещение тонн в триста. Такие работяги-буксиры носили в советском флоте снисходительное прозвище «бычки». Тем не менее, это не помешало украинскому «бычку» однажды влипнуть в весьма показательную для ВМСУ историю.

Дело было так. Доставшийся ВМСУ после распада СССР рейдовый буксир РБ-308 новые хозяева переименовали в «Красноперекопск». В августе 2008 года корабли Черноморского флота приняли участие в боевых действиях против Грузии. После этого Киев попытался воспрепятствовать возвращению черноморцев в главную базу. Неизвестно, что точно задумали бравые украинские флотоводцы… Однако, когда у входа в гавань Севастополя появился российский МРК «Мираж», ему наперехват устремился под жовто-блакитным прапором ракетный катер «Каховка».

Ну, как устремился? Медленно. Потому что из двух машин на украинском ракетоносце работала лишь одна. Мало того, на входном фарватере у «Каховки» обрезало и второе «двигло». Испугавшись, что их разобьет о волнолом, на катере запаниковали. Вот тут-то и появился на сцене наш знакомый «Красноперекопск». Буксир решительно бросился на помощь своему ракетному катеру. В последний момент выяснилось, что ни на буксире, ни на катере нет буксирного конца. Ну, так получилось…

Надо сказать, что на российском МРК возня группировки ВМСУ на фарватере была воспринята с большим подозрением. Так что, когда «Красноперекопск» от безнадеги боднул «Каховку» и начал отжимать ракетный катер к берегу, на МРК сыграли боевую тревогу. На всякий случай. Исполняя команду на тестовый проворот, шевельнули своими стволами артавтоматы «Миража»...

Вот тут-то на катере с буксиром ударились в истерику уже всерьез. Над волнами с украинских кораблей полетели не совсем парламентские выражения. Что характерно — на чистом русском языке. На «Мираже» вняли, обесточили стволы, обогнули застывшую на фарватере украинскую парочку и пошли к родному пирсу. С кормы МРК кто-то из боцманской команды ехидно показал «Каховке» буксирный конец. На эту насмешку украинские моряки внимания не обратили, так были очень заняты. Они радостно обнимались!..

Так и не сумев починить ракетный катер, украинцы в 2012 году «Каховку» списали. А вот «Красноперекопск» вполне дожил до «Крымской весны», поднял Андреевский флаг, затем был возвращен Россией Украине и на волне декоммунизации превратился в «Яны Капу». С крымско-татарского новое название буксира переводилось как «Новые ворота».

Вот эти-то «Ворота» и возглавили в конце ноября 2018 года переход корабельно-катерной группы из Одессы в Мариуполь. Участие в переходе буксира обуславливалось не самой лучшей мореходностью МБАКов, а также тем, что бронекатерам до Мариуполя могло топлива и не хватить. Специалисты предполагают, что значительную часть расстояния от Одессы до Керченского пролива МБАКи и вовсе проделали на буксире у «Яны Капу».

Дальше начинаются разночтения.

Украинцы утверждают, что они заранее предупредили российских пограничников и диспетчера в Керчи о намерении провести 25 ноября свои вымпелы в Азовское море. Российская сторона это опровергает. Чего никто не отрицает, — и это важно — Россия не давала разрешения на проход украинских вымпелов по Керчь-Еникальскому каналу.

Так или иначе, но в 7 утра 25 ноября «бычок» в компании двух МБАКов вошел в государственные воды РФ южнее Керченского пролива и решительно двинулся на север. Навстречу украинской корабельно-катерной группе выдвинулись вымпелы Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ и Черноморского флота.

По украинским сведениям, в их число входили: ПСКР «Дон» проекта 745П, патрульный катер проекта 12200 «Соболь», патрульный катер проекта 12150 «Мангуст». Первоначально в этом списке также фигурировал МПК проекта 1124М «Суздалец», но позже его место в украинских сообщениях занял ПСКР «Изумруд» проекта 22460. Это можно объяснить тем, что на первых порах украинцы принимали «Изумруд» за «Суздальца» и разобрались, с кем имеют дело, лишь после рассвета.

«Штрафной» для «Новых ворот»

Первоначально украинцев пытались остановить по радио. Когда это не удалось, российские вымпелы перешли к использованию тактики навала, хорошо известной отечественному флоту как минимум с февраля 1988 года, когда два черноморских СКРа навалом вытесняли из наших госвод американский крейсер и эсминец. На этот раз «Изумруд» и «Дон» зажали «Яны Капу» между собой и начали медленно сходиться. В какой-то момент украинский буксир начал отворачивать вправо. В 8:21 «Дон» своей левой скулой врезался в правую скулу украинского буксира.

Можно предположить, что на этом операция по принуждению отряда ВМСУ к остановке не прекратилась, так что «Дону» и «Изумруду» пришлось совершить еще несколько навалов на буксир, прежде чем тот все же остановился. В конце концов, «Дону» все же удалось «пробить штрафной» в украинские «Новые ворота» — на буксире помяло обшивку, снесло за борт спасательный плот и деформировало один из двух винтов. В общем, «бычок» сохранил способность двигаться, но делал теперь это крайне медленно и неуклюже.

Добавим, что во время этих событий пострадал и ПСКР «Изумруд», получивший пробоину в надстройке. Кому принадлежит «авторство» этой пробоины, точно не ясно. Кто-то из украинцев утверждает, будто «Изумруд» пострадал от форштевня «раздухарившегося» в ходе свалки «Дона», кто-то кивает на танкер, с которым в узком канале не сумел разминуться «Изумруд»… Российская же сторона пока предпочитает отмалчиваться, хотя на фото- и видеоматериалах с места инцидента повреждения надстройки «Изумруда» видны вполне отчетливо.

А вот навалы российских ПСКРов на украинские МБАКи не производились. То ли из-за того, что те всячески демонстрировали миролюбие, развернув стволы боевых модулей «на ноль»… То ли потому, что любой навал «Дона» или «Изумруда» на украинский бронекатер неизбежно закончился бы потоплением последнего.

После того как «Дон» знатно отрихтовал «Яны Капу», а над местом события появился российский Ми-8, украинцы наконец-то сбросили ход и снизошли до переговоров. Пока в 6 милях южнее Крымского моста корабельно-катерная группа ВМСУ выясняла отношения по радио, российская сторона подтягивала к месту инцидента новые силы и готовилась предотвратить возможный прорыв украинцев в Азовское море.

Над Керченским проливом появилась пара ударных вертолетов Ка-52 и два штурмовика Су-25. Неизвестно, насколько этот «довод» оказался для ВМСУ убедительным, но «Яны Капа», «Бердянск» и «Никополь» оттянулись с фарватера, ведущего в Керчь-Еникальский канал, к мысу Такиль. Там они и легли в дрейф, окруженные российскими кораблями и катерами.

Вслед за этим почти одновременно произошли еще пять событий.

В Сеть посыпались победоносные сообщения украинцев о том, как они «дерзко рвутся в Азов» и как противоправно их при этом забодал ПСКР «Дон». Это была настоящая информационная бомба — СМИ взорвались десятками кричащих заголовков.

Из Бердянска в сторону Керченского пролива выдвинулись 2 МБАКа, «Лубны» и «Кременчуг», а также, предположительно, морской буксир «Корец».

Российская сторона перекрыла проход под Крымским мостов развернутым поперек фарватера судном. Эксперты считают, что это был танкер «Ленанефть», вступивший в строй в 1988 году. Не самый презентабельный вид танкера, отсутствие названия на его борту, выгоревшие до белизны под солнцем и давно не крашеные палубные устройства — все это намекало на то, что эту плавучую «задвижку» Россия приготовила в Керченском проливе давно. На это же указывала и оперативность, с которой танкер был буксирами выведен на нужную позицию под мостом.

На небольшой промежуток времени танкер был сдвинут с фарватера, чтобы пропустить торопящиеся навстречу «Лубнам» и «Кременчугу» морской тральщик проекта 02668 «Вице-адмирал Захарьин» и два артиллерийских катера проекта 1204 «Шмель». Проход этой троицы под Крымским мостом был некоторыми наблюдателями ошибочно принят за проход буксира и МБАКов ВМСУ. Это ввело в заблуждение ряд отечественных СМИ и дало повод украинской прессе начать тиражирование реляций об очередной «перемоге»: «Наши корабли вновь успешно прорвались под Крымским мостом!..»

Перекрытый под Крымским мостом фарватер Керчь-Еникальского канала парализовал движение гражданских судов по Керченскому проливу. Очень скоро севернее и южнее пролива скопилось порядка 50 сухогрузов и танкеров, ожидающих начала движения. Это позволило Киеву заявить о том, что «Москва приступила к полной блокаде Азовского моря».

Ситуация вокруг Крымского моста все более накалялась. С севера приближалась одна корабельно-катерная группировка ВМСУ, а вторая, чуть помятая, продолжала дрейфовать южнее моста у мыса Такиль. Нервы у всех были на пределе, а на «Бердянске» и «Никополе», к тому же, с тревогой следили за уменьшением запасов топлива. При этом украинцы продолжали требовать предоставления свободного прохода под Крымским мостом, а им раз за разом объясняли, что здесь теперь — госводы России, так что, паны капитаны, извольте это учитывать.

Неожиданная развязка

Миновал полдень. Приблизившиеся с севера к Керченскому проливу на 12 миль вымпелы ВМСУ не решились идти дальше и легли в дрейф «до выяснения обстановки». Переговоры российских пограничников с «Яны Капу», «Бердянском» и «Никополем» продолжались и продолжались. При этом украинцы пытались время от времени предпринимать у Такиля маневры, которые, с точки зрения российской стороны, представляли явную угрозу для безопасности судоходства в Керченском проливе. И, разумеется, для РФ рейдовый буксир и МБАКи являлись при этом нарушителями госграницы…

Во второй половине дня окончательно стало ясно, что «Яна Капа», «Бердянск» и «Никополь» сегодня в Мариуполь не пройдут. Уловив этот нюанс, заметно изменил свою риторику вице-адмирал ВМСУ Игорь Воронченко. Он выступил с заявлением, из которого следовало, что украинский флот не признает территориальных притязаний России на Керченский пролив, квалифицирует действия российских пограничников как провокационные и противоправные, но при этом украинские корабли… готовы уйти назад в Одессу — «дабы не обострять».

Но у российской стороны имелось свое видение ситуации с нарушением морской границы РФ иностранными военными кораблями и катерами. До наступления темноты украинская корабельно-катерная группа продолжала куковать в окружении российских вымпелов у мыса Такиль. Поняв, что его буксир и МБАКи «влипли» и что им придется отвечать за незаконное вторжение в воды другого государства, Воронченко объявил, что его люди будут стоять до конца: «Экипажи готовы к десантам [россиян], их боевой дух высок!»

Что произошло дальше, на данный момент не совсем понятно — уж слишком неожиданной оказалась развязка.

Судя по всему, после 19:00 25 ноября «Яны Капа», «Бердянск» и «Никополь» предприняли нечто такое, что российские силовики однозначно квалифицировали как очередную попытку незаконных действий в российских государственных водах. При этом на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские вымпелы не реагировали, совершая опасное маневрирование.

Тогда, по словам украинцев, российские пограничники открыли огонь на поражение. Первым якобы получил попадания «Бердянск». МБАК лишился хода, один человек на его борту оказался ранен. Российские силовики высадились на обездвиженный МБАК и взяли его под контроль. Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что украинцы начали отстреливаться. Несмотря на это, вскоре все украинские вымпелы южной корабельно-катерной группы были российскими силовиками нейтрализованы.

«С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — так эти же события описывались в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По факту нарушения государственной границы России было возбуждено уголовное дело. Узнав о том, что произошло с «Яны Капа», «Бердянском» и «Никополем», вымпелы северной корабельно-катерной группы ВМСУ немедленно развернулись и удалились в сторону Мариуполя…

«Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу», — не удержались от напоминания в ФСБ.

Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода, добавили в ЦОС ФСБ.

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории. Эти материалы скоро будут преданы гласности», — сказано в пресс-релизе российской спецслужбы.

Да здравствует провокация?

Если информация о столкновении «Дона» с украинским буксиром стала, как мы уже писали, информационной бомбой, то сообщение о захвате сотрудниками ФСБ России «Яны Капа», «Бердянска» и «Никополя» вызвало среди прокиевских масс-медиа эффект, сравнимый разве что со взрывом ядерного боеприпаса. Кто-то жалобно стонал, кто-то яростно скрежетал зубами. Кто-то требовал немедленно обратиться к Совету Безопасности ООН по ситуации в Керченском проливе.

Радикалы привычно побежали забрасывать посольство РФ в Киеве дымовыми шашками. МИД Украины помчался экстренно консультироваться с НАТО и ЕС. Министр МВД Арсен Аваков метнулся в YouTube, что позволило СБУ в ходе опаснейшей спецоперации добыть и без того выложенную в свободный доступ видеозапись столкновения ПСКР «Дон» и буксира «Яны Капа».

Единственным, кто в этом сумасшедшем доме сохранил показное спокойствие, являлся пан Порошенко. Он буднично собрал в 2 часа ночи по Москве собрание СНБО и объявил, что в течение дня в Верховную Раду будет внесен проект решения о введении на Украине военного положения. Для начала — на пару месяцев. Это, мол, позволит призвать в ВСУ резервистов первой очереди и повысить боеготовность украинских войск к «отражению российской агрессии».

Ярким примером последней, как нетрудно догадаться, является «ничем не спровоцированный захват» Россией трех вымпелов ВМСУ, явившихся незваными в госводы РФ и находившихся там более 10 часов.

Столь же нетрудно догадаться, что подлинные причины скорейшего ввода на Украине военного положения лежат в плоскости не столько внешней политики, сколько политики внутренней. Президент Украины Петр Порошенко идет навстречу приближающимся президентским выборам со столь катастрофическим рейтингом, что уступает не только Юлии Тимошенко, но даже шоумену Владимиру Зеленскому. В такой аховой ситуации военное положение, позволяющее отсрочить президентские выборы, для Порошенко просто манна небесная!..

Что такое по сравнению с этим жизни 23 украинских моряков, которые, по информации СНБО, 25 ноября находились на «Яны Капа», «Бердянске» и «Никополе»? Да просто ничто!

Очевидно, что в минувшее воскресенье политическое руководство Украины пошло на сознательную провокацию в интересах своего президента. Отсутствие своевременного согласования с российской стороной перехода вымпелов ВМСУ под Крымским мостом означает, что буксир и бронекатера вместе с их экипажами Петр Порошенко фактически послал на убой. По его логике, если Россия их не пропустит — хорошо! Если прольется кровь — еще лучше! Если же их все-таки пропустят, что ж, пошлем в Керченский пролив новые катера с новыми экипажами и придумаем другие способы обострить ситуацию. Так что, рано или поздно, Россия будет вынуждена начать стрелять в украинских моряков. И тогда — вуаля! — появится повод обвинить РФ в агрессии, а заодно, конечно же, ввести столь необходимое военное положение. Так или примерно так, очевидно, рассуждал Порошенко.

Вряд ли в этой простой, но эффективной схеме разбирались те, кто вел «Яны Капа», «Бердянск» и «Никополь» из Одессы к Керченскому проливу. Но вот те, кто сидел в высоких украинских кабинетах, в данной схеме разбирались совершенно точно.