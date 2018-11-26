На Украине заметили переброску военного самолета США в акваторию Черного моря

Киев, 26 ноября. Американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V направился в акваторию Черного моря после инцидента украинскими военными кораблями. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как пишет «Украинский милитарный портал», самолет-разведчик вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции в 8.50. В 9.30 он якобы находился в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью Крыма.

Напомним, три украинских военных корабля 25 ноября нарушили границу России. Они не подчинялись законным требованиям российских пограничников и опасно маневрировали, сообщало ФСБ России. Корабли были задержаны.

После инцидента Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести в стране военное положение. Президент страны Петр Порошенко заявил, что это позволит провести немедленную мобилизацию на Украине.

Верховная рада Украины должна собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос в понедельник, 26 ноября.