ВМФ РФ получит 416 единиц современного вооружения и техники в текущем году

Москва, 26 ноября. Военно-морской флот России получит в текущем году 416 единиц современного вооружения и военной техники, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

Королев обратил внимание, что обновление корабельного состава ВМФ в этом году проходило планомерно и поэтапно. В состав флота вошли фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Макаров», морское судно тылового обеспечения «Эльбрус», а также ледокол «Илья Муромец» и большой десантный корабль «Иван Грен».

До конца года планируется проведение испытаний фрегата «Адмирал Касатонов», а в следующем году стартуют испытания новейшего большого десантного корабля «Петр Моргунов». По прогнозам Королева, они будут приняты в состав ВМФ РФ в ближайшее время, передает газета «Красная звезда».