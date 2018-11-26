«Денег на борьбу с Россией много не бывает?»: зачем журналисты «Эха Москвы» ездили на поклон к Ходорковскому

Конференция «Россия вместо Путина», которая была организована по инициативе беглого и осужденного на территории Российской Федерации олигарха Михаила Ходорковского, проходила в Праге с 23 по 25 ноября в Grandior Hotel Prague. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Мероприятие было проспонсировано самим опальным олигархом, которого в России ждут следователи, и фондом небезызвестного русофоба Уильяма Браудера. Попасть на саму конференцию можно было только по заранее поданной заявке и регистрации. Причем журналистам, лояльным России, вход на форум закрыли. Даже тех, кто потратился на перелет и уже имел приглашение, просто не пустила охрана.

Однако на так называемой конференции присутствовали журналисты «Эха Москвы», которое содержится на деньги «Газпрома».

Жадность и лицемерие

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что журналисты «Эха» работают в соответствии со сложившимися в их среде стереотипами и редакционной политикой Алексея Венедиктова. Их случай — пример реального невмешательства структур с государственным участием в работу финансируемых ими медиа.

«При этом, в соответствии с устоявшимся в среде либеральных журналистов мифом о независимых СМИ, они не должны иметь никакой иной позиции, кроме либеральной. И не иметь ничего общего с нелиберальными и государственными источниками финансирования. Но реальность такова, что эти журналисты при любом удобном случае стараются под иллюзию этой независимости получить деньги, которые платящие отдают именно для донесения своей точки зрения. И поведение журналистов «Эха» — следствие штампов и навязанных стандартов, которые господствуют в либеральной среде и поощряют жадность и лицемерие», — пояснил Сергей Простаков.

Политолог Иван Аркатов в интервью ФАН заметил: «Эхо Москвы» — очень интересный элемент медийной жизни России. С одной стороны, они продвигают антироссийскую позицию, а с другой стороны, сами фактически получают деньги от государства.

«Это радио — один из элементов системы, сложившейся в девяностых, и являющейся наследницей ельцинской поры, со всеми вытекающими последствиями. Большинство слушателей и тех людей, которые там работают, даже не задумываются о том, откуда идет финансирование», — рассказал Иван Аркатов.

По словам политолога, журналистам «Эхо Москвы» важно очернять Россию и делать это максимально заметно для западных «партнеров». И, конечно же, им необходимо принимать участие в различных мероприятиях, где обсуждают и планируют выгодное для Запада развитие событий в нашей стране.

«Журналистам с «Эха Москвы», участвуя в подобных конференциях, в первую очередь важно быть причастными к антироссийским мероприятиям. Они открыты к сотрудничеству и с Госдепом, и с Ходорковским. У «Эха Москвы» цель поливать грязью Россию, а откуда они будут получать деньги, им все равно», — заключил Иван Аркатов.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева прокомментировала ФАН присутствие журналистов «Это Москвы» на конференции Ходорковского.

«Некоторым людям несвойственно успокаиваться. Либеральная общественность как раз из этой категории. Непонятные форумы на территории европейских государств, направленные против российской власти и России в целом, обсуждение стратегии по антироссийской работе. Конечно же, спустя какое-то время удивления это не вызывает. Но осадочек остался.