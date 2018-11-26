Сирия: более 540 беженцев вернулись за сутки из Ливана и Иордании

Дамаск, 26 ноября. Свыше 540 человек возвратились в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 542 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» — 117 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 425 человек», — говорится в сообщении ведомства​​​.​​​

При этом сообщается, что 211 человек вернулись за сутки в места постоянного проживания внутри страны.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Москва в том числе помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.

Ранее стало известно, что сирийская компания «400», занимающаяся пошивом элитных костюмов и имеющая развитую сеть магазинов по всей САР, объявила о старте программы по профессиональному обучению беженцев, желающих работать в текстильной промышленности.

1 Организация запрещена на территории РФ.