Глава красноярского ПФР арестован по делу о хищении более 75 млн рублей

Красноярск, 26 ноября. Заместитель управляющего Пенсионного фонда по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении 75 млн рублей в региональном ПФР. Арест был санкционирован судом по ходатайству следствия.

Представители ведомства уточнили, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, но в ходе следствия была установлена причастность Трофимова к преступным действиям. Дело было возбуждено по материалам краевого УФСБ РФ.

Как уточняет «Федерал Пресс», согласно материалам, ПФР по Красноярскому краю организовал аукцион на покупку двух административных зданий в Красноярске. Начальная цена контракта составляла 130 млн рублей. При этом в ходе экспертизы выяснилось, что реальная цена здания равняется 54 млн рублей, то есть ее завысили в 2,5 раза, похитив свыше 75 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. По данным портала «Ридус», под стражей Трофимов проведет ближайшие два месяца.