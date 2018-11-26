Рябков обвинил США во вбросах ложной информации по диалогу с РФ о ДРСМД

Москва, 26 ноября. США вбрасывают недостоверную информацию по диалогу с Россией о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности для того, чтобы оправдать свое решение о выходе из соглашения, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, для Москвы важно представить международной общественности реальную картину вокруг ДРСМД. Вашингтон в рамках пропагандистской кампании обвиняет РФ в нарушении ДРСМД для того, чтобы оправдать свое решение о денонсировании.

«По нашему убеждению, это имеет принципиальное значение с учетом того, что информационное пространство наполнено недобросовестными интерпретациями, досужими домыслами и откровенно ложными сведениями», — заявил Рябков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД из-за того, что Москва якобы нарушает договор. Трамп добавил, что США будут наращивать свой ядерный потенциал, пока другие страны «не придут в себя» и не начнут сокращать вооружение. Американский президент подчеркнул, что обращение направлено, прежде всего, РФ и КНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Вашингтона дополнительных разъяснений. Песков отметил, что решение США о расторжении ДРСМД заставит Россию применять меры для обеспечения безопасности.