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Воевать никто не собирается: Монтян оценила шансы Порошенко ввести военное положение

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Монтян: Воевать никто не собирается, Порошенко нужна отмена выборов

Москва, 26 ноября. После провокации ВМСУ вблизи Керченского пролива украинский президент Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приняли решение о введении в стране военного положения. Если это решение поддержит Верховная рада, то военное положение на Украине станет реальностью.

Что стоит за инициативой Порошенко? На этот вопрос в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ответила украинская общественница Татьяна Монтян.

Инициатива о вводе военного положения вовсе не означает скорого начала войны, уверена Монтян.

«Никто не вводит военное положение, чтобы воевать. Все, что надо Пете (Порошенко. — Прим. ФАН) — не проводить выборы. Вот и все», — считает она.

Собеседница ФАН подчеркнула: цель решения СНБО — срыв выборов на Украине.

«Это единственное, что ему надо», — утверждает общественница.

Монтян: Воевать никто не собирается, Порошенко нужна отмена выборов

В настоящий момент до одобрения решения о вводе военного положения Верховной радой Украины киевские эксперты и политики предпочитают не комментировать эту тему — ни в украинских, ни тем более в российских СМИ.

Монтян отметила: вопрос в том, как воспримут «весь этот бред» другие политические силы.

«Тюльканутые» (сторонники Юлии Тимошенко. — Прим. ФАН) сразу обвинили Порошенко в попытке сорвать выборы и стать диктатором. К этим обвинениям присоединились и остальные», — отметила Монтян.

Как считает общественница, за спиной Порошенко — лишь поддержка членов БПП и «Народного фронта».

«Их рейтинг — ноль целых ноль десятых, а при власти остаться хочется. Хватит ли их, вот это вопрос», — выразила свои сомнения собеседница ФАН.

Монтян: Воевать никто не собирается, Порошенко нужна отмена выборов

Напомним, накануне российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе, заявив, что украинские корабли совершили сознательную провокацию в исключительной экономической зоне РФ. В ходе задержания пострадали трое украинских военных моряков, их жизни ничего не угрожает. Россия запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с ситуацией в Азовском море.

Автор: Юрий Котенок
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