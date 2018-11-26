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В Молдавии рассказали, кто создает напряженность в Керченском проливе

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В Молдавии рассказали, кто создает напряженность в Керченском проливе

Кишинев, 26 ноября. Команда президента Украины Петра Порошенко спровоцировала напряженную ситуацию в Керченском проливе, чтобы избежать проведения выборов в стране. Такое мнение высказал экс-министр обороны Молдавии Валерий Плешка.

«Эта и другие аналогичные ситуации в Черноморском бассейне провоцируются украинской стороной, а точнее, режиссируются командой президента Порошенко», — заявил Плешка.

По его словам, у Петра Порошенко все меньше шансов для переизбрания, поэтому он старается переложить свои неудачи на Россию, заявил бывший министр в интервью изданию «e News».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России и вошли в ее территориальные воды. Корабли совершали опасное маневрирование и не реагировали на требования об остановке. Для их принудительной остановки применялось оружие, сообщало ЦОС ФСБ России.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало информацию о задержанных в Крыму украинских военных.

 

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
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