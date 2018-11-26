Сирия, 26 ноября. Террористы освободили своих главарей из тюрем SDF**** на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Контрабандисты наркотиков были застрелены на сирийско-иорданской границе. Коалиция США отступила из района месторождений Ат-Танак и Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили несколько единиц военной техники исламистов на юго-востоке Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на севере Латакии.

«Исламское государство»1: освободило своих высокопоставленных главарей из тюрем SDF на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: противостоят ИГ1 в Юго-восточной Сирии.

Международная коалиция: приступила к строительству КПП в Алеппо и Ракке; осуществила авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, пострадали мирные жители; оставили позиции в районе месторождений Ат-Танак и Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

ВС Иордании: застрелили четырех контрабандистов наркотиков вблизи сирийско-иорданской границы.

Провинция Латакия

Возобновились стычки между правительственными силами и радикалами незаконных вооруженных формирований в северной части региона. Как передает интернет-портал Jisr TV, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам боевиков в районе Туркоманских гор. Отмечается, что этому предшествовали провокационные обстрелы со стороны джихадистов. Напомним, северные районы Латакии входят в зону деэскалации, которая была сформирована на границах «Большого Идлиба» после переговоров между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (OGNreports) опубликовал видеозапись, на которой запечатлены авиаудары российского военного самолета Су-24, нанесенные накануне по укрытиям исламистов вооруженной оппозиции. Появилась информация о том, что в ходе боевых вылетов в четырех километрах от населенного пункта Хан-Туман у границы с Идлибом, были ликвидированы несколько единиц военной техники боевиков, обстрелявших Алеппо. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ. Как передает интернет-портал Step News Agency, части Сирийской арабской армии (САА) тем временем вновь открыли огонь по позициям радикалов вблизи населенных пунктов Таль Баджер, Косния и Расм Аль-Исс. Напомним, джихадисты, отряды которых дислоцируются к западу от административного центра региона, нанесли удары по мирным кварталам города Алеппо снарядами с отравляющими веществами, предположительно с хлором. В результате обстрела в больницы были доставлены 107 пострадавших гражданских лиц. Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) подтвердили факт химического заражения.

Соединенные Штаты продолжают размещать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. По данным военного источника в сети Twitter (RudawEnglish), Вашингтон занимается строительством трех КПП в районе населенного пункта Тель-Абъяд в Ракке, а также еще двух — недалеко от города Кобани на северо-востоке Алеппо. Об этом сообщил представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Военные эксперты отмечают, что США намереваются сохранить за собой оккупированные курдами территории в случае начала наступления Турции. Напомним, накануне также поступали сведения о заключении меморандума между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и международной коалицией, в рамках которого военные западного альянса обязались обучить 30 тысяч курдских бойцов в течение года.

Провинция Хомс

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащие вооруженных сил Иордании застрелили четырех контрабандистов сильнодействующих веществ, которые пытались пересечь границу с Сирией в районе пустыни Бадия Аш-Шам. По данным новостного портала Reuters, еще два преступника сдались правительственным войскам страны. Предполагается, что радикалы базировались в районе оккупированных Соединенными Штатами территорий на юге провинции Хомс. Напомним, зона Ат-Танфа признается главным источником террористической угрозы многими экспертами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что силы возглавляемого Соединенными Штатами западного альянса покинули свои позиции в районе нефтяных месторождений Ат-Танак и Аль-Омар в связи с активизацией на данных территориях «спящих ячеек» ИГИЛ1. Между тем джихадисты террористической группировки продолжают противостоять курдам на юго-востоке провинции. Бои разворачиваются северо-восточнее города Аль-Бахра, который, по информации местных активистов, все еще находится под контролем радикалов ИГ, несмотря на заявления курдских источников об обратном. Как передает Twitter-канал (MapsSyria), джихадисты освободили всех высокопоставленных главарей, пребывавших в тюрьмах «Демократических сил Сирии» (SDF).

Тем временем авиация международной коалиции не прекращает проводить бомбардировки оккупированных террористами населенных пунктов. Военный источник в сети Twitter (Newsjorf) сообщает о том, что в результате авиаударов США по городам Аль-Бакан и Аль-Кашма пострадали мирные жители. Более точные сведения в данный момент выясняются.

Провинция Идлиб

Между тем на занимаемых боевиками территориях в деревне Аль-Кастан была обнаружена бомба, заложенная членами неизвестного вооруженного формирования. Согласно данным оппозиционного медиапортала Masar Press Agency, взрывное устройство удалось обезвредить прежде, чем оно детонировало.

Еще один взрыв предотвратить не удалось. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), СВУ сработало в городе Маарет Ан-Нуман на юге региона. О возможных жертвах среди мирного населения не сообщается. Никаких сведений об организаторах взрыва также не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)