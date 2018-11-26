«Адмирал Владимирский» отправится на два года в кругосветную океанографическую экспедицию

Москва, 26 ноября. Российское океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отправится на два года в кругосветную экспедицию, сообщил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

Королев отметил, что в следующего году «Адмирал Владимирский» отправится в двухлетнюю экспедицию по свету. Она будет посвящена 250-летнему юбилею со дня рождения Ивана Крузенштерна. Предполагается, что в этом походе его будет сопровождать гидрографическое судно «Маршал Геловани», входящее в состав Тихоокеанского флота.

Кроме того, в настоящее время для ВФМ РФ строят новые малые гидрографические суда — «Александр Рогоцкий» (для Тихоокеанского флота) и «Николай Скосырев (для Северного флота).

«Судостроительный завод «Завод Нижегородский теплоход» завершил строительство двух больших гидрографических катеров нового проекта 23040Г для гидрографической службы Балтийского флота, — приводит слова Королева газета «Красная звезда». — По нашему заказу завод строит еще 2 аналогичных по своим характеристикам катера, которые в 2019 году войдут в состав Черноморского флота».

Также в этом году были заложены два новейших больших гидрографических катера, которые затем войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.