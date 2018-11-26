Путин призвал Россию и Индию устранить барьеры в торговле

Санкт-Петербург, 26 ноября. России и Индии важно в полной мере задействовать уже проверенные инструменты в устранении барьеров во взаимной торговле и капиталовложениях, а также искать новые решения. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам первого Российско-индийского стратегического экономического диалога, его озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Важно в полной мере задействовать как уже работающие, доказавшие свою эффективность инструменты, так и искать новые решения, стремиться к устранению барьеров в торговле и капиталовложениях, создавать максимально комфортные условия для работы предприятий», — говорится в обращении российского лидера.

В то же время президент РФ оценил насыщенность деловой повестки двух стран, в том числе кооперацию в ряде областей, таких как промышленность, передовые технологии и финансы. Кроме того, указал глава России, торговый оборот двух государств характеризуется положительной динамикой, что свидетельствует о взаимном интересе российских и индийских бизнес-кругов.

Путин призвал использовать и искать возможности для укрепления экономического фундамента взаимоотношений двух стран. Значимым шагом в этом станет ежегодное проведение Российско-индийского стратегического экономического диалога, уверен президент.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о намерении встретиться с российским лидером во время саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится 30 ноября в Аргентине. Глава правительства иностранного государства планирует обсудить с Путиным сотрудничество в военной сфере, в атомной энергетике и освоении космоса.

Предыдущая встреча Путина и Моди состоялась перед началом Восточно-азиатского саммита в Сингапуре 15 ноября.