Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе

Москва, 26 ноября. Двукратный серебряный призер южнокорейских Игр-2018, российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему она ушла от российского специалиста Этери Тутберидзе.

Спортсменка отметила, что в какой-то момент поняла, что «выросла и хотела больше проявлять себя». По словам 19-летней фигуристки, в настоящее время она хочет совместить сразу две школы — русскую и канадскую.

Медведева также поблагодарила предыдущую команду за плодотворную работу, передает РИА Новости.

«Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. Хочу поддерживать его, чтобы показать, что весь предыдущий труд был не зря. Та работа, которую со мной проделали эти люди, осталась во мне», — заявила спортсменка.

Ранее Медведева объяснила, почему она ушла из социальных сетей.