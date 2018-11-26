«Примитивная схема»: в Госдуме объяснили, почему введение военного положения на Украине на руку Порошенко

Москва, 26 ноября. Киев может ввести военное положение после инцидента в Азовском море, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В воскресенье украинская сторона осуществила провокацию в Азовском море. Корабли ВМС Украины нарушили Конвенцию по морскому праву и вошли в территориальные воды России в Азовском море. При этом они не отреагировали на законные требования пограничников немедленно остановиться. Судна были задержаны, а по факту незаконного пересечения границы России возбудили уголовное дело.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал, какую цель может преследовать Киев, поддерживающий введение военного положения на Украине. Он уточнил, что это «примитивная схема нарушить избирательный процесс накануне выборов президента».

В Госдуме объяснили, почему введение военного положения на Украине на руку президенту Петру Порошенко. Как пишет RT, Шерин напомнил, что введение военного положения предусматривает также действие нескольких ограничений, которые «могут быть на руку только действующему Верховному главнокомандующему», а именно президенту Украины Петру Порошенко.

Депутат напомнил, что действующий глава государства имеет низкие рейтинги среди населения.

«Чтобы другие кандидаты не могли нормально агитацией заниматься, чтобы держать на контроле ситуацию. Честных демократических выборов на Украине теперь не будет», — подчеркнул он.

Кроме того, политик уточнил, что российскую границу пересекли «три ржавые консервные банки» и это стало поводом для введения военного положения. Шерин добавил, что Запад, в этой ситуации поддержит Украину, так как «мировое сообщество давно спит». Он также призвал Москву, в первую очередь, ориентироваться не на мнение Запада, а на собственные государственные интересы.

Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на предстоящих выборах. За нее готовы проголосовать 17,7% украинцев.

За ней следует бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, на его стороне 10,7% участников опроса. Далее следует глава партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко с 8,9% поддержки. Лидер украинских радикалов Олег Ляшко набирает 8,5% голосов.

За переизбрание Петра Порошенко на второй срок высказались лишь 5% жителей Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводил телеканал NewsOne. 95% граждан выступают против того, чтобы действующий глава государства и дальше оставался у власти. Сотрудники СМИ опросили более 35 тысяч украинцев.

Известный киевский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил — необходимо понимать, что результаты опроса NewsOne не являются полноценным социологическим исследованием.

«Результаты опроса NewsOne — это скорее срез мнений зрителей данного телеканала, нежели социология», — подчеркнул политический аналитик.

Результаты реальных социологических исследований показывают, что реальный рейтинг Порошенко составляет от 5 до 10%, указал собеседник ФАН. Бортник допустил, что с началом избирательной кампании возможно обострение ситуации в Донбассе.