Акванавты Тихоокеанского флота поставили рекорд по погружению на глубину

Москва, 26 ноября. Акванавты Тихоокеанского флота России поставили национальный рекорд по погружению на глубину, заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

Королев констатировал, что в этом году военными моряками России сделан огромный прорыв в освоении океанских глубин.

«В октябре-ноябре месяце водолазами ВМФ и специалистами НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ России с борта новейшего спасательного судна «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота были проведены экспериментальные водолазные спуски, в ходе которых акванавтами в морских условиях поставлен национальный рекорд – достигнута глубина 416 метров», — заявил главнокомандующий ВМФ РФ в интервью газете «Красная звезда».

На глубине 416 метров российские моряки развернули национальный флаг. Королев отметил, что военные успешно выполнили все поставленные перед ними задачи. Он подчеркнул, что этот результат является свидетельством высокого уровня профессиональной подготовки экипажа спасательного судна «Игорь Белоусов». Он лично планирует встретится с теми, кто погрузился на глубину 416 метров.

«Главным итогом этой работы стало фактическое возрождение в ВМФ России школы акванавтов-спасателей», — констатировал Королев.

Он подчеркнул, что полученный опыт будет тщательно проанализирован и представлен в докладе министру обороны России.