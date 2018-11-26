Эксперты рассказали, как готовят специалистов по беспилотной авиации в РФ

Москва, 26 ноября. Специалистов по беспилотной авиации в интересах военного ведомства РФ готовят в Воронеже. Об этом пишет издание Минобороны России «Красная звезда».

По данным издания, в рамках летной практики операторы управления используют БПЛА «Орлан-10», «Гранат-4», «Форпост» и другие.

По словам руководителя Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва, подготовка специалистов этого профиля стартовала в Воронеже в 2013 году в соответствии с решением оборонного ведомства страны.

В течение пяти лет, отметил генерал-полковник, была сформирована уникальная учебно-материальная база, которая на сегодняшний день позволяет всецело подходить к подготовке специалистов, занимающихся изучением вопросов конструкции летательных аппаратов, органов управления этими технологиями.

Кроме того, профессионалы решают разведывательные задачи и выполняют ударные функции.

Как отметил руководитель секции военно-научного общества Военно-воздушной академии майор Андрей Парфирьев, за непродолжительный период была создана программа изучения структуры динамики полета БПЛА и других нюансов данных комплексов. Он также указал, что сегодня в РФ разрабатываются свои модели БПЛА.

«Занимаемся программированием контроллеров, а также расшифровываем цифровые изображения, полученные в ходе полета БПЛА», — рассказал Парфирьев.

В мае этого года в Минобороны РФ рассказали, когда подойдет к окончанию разработка тяжелого БПЛА «Альтиус».