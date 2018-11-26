«60 дней — это только начало»: что означает введение военного положения на Украине

Украинский президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады вопрос о введении на Украине военного положения сроком на 60 суток. Об этом было объявлено во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В качестве формальной причины было названо якобы имевшее место нападение российских военных на корабли ВМСУ, которое Порошенко назвал «актом военной агрессии».

Военное положение предполагает, что военное руководство Украины получит чрезвычайные полномочия, которыми неизбежно будут ограничены права и свободы населения. Среди возможных мер — введение трудовой повинности для всех трудоспособных граждан Украины, а также использование помещений и оборудования коммерческих предприятий для военных нужд. Кроме того, может быть введена норма по обеспечению жителей страны продуктами и медикаментами. Вероятна также экспроприация для военных нужд любой собственности украинцев.

Референдумы и выборы любого уровня окажутся под запретом — в том числе выборы президента Украины, которые назначены на 2019 год. При этом, согласно данным социологов, Порошенко находится лишь на четвертом месте по популярности среди кандидатов, а уровень его поддержки составляет всего 7%.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к директору Центра геополитических экспертиз, члену Изборского клуба Валерию Коровину.

«Введение военного положения на Украине означает, что Киев может теперь угрожать напрямую России, — уверен эксперт. — Наивным было полагать, что, получив власть путем вооруженного мятежа, пройдя по трупам и залив страну кровью, Порошенко отдаст власть на каких-то там выборах. 60 дней — это только начало: никто не отказывается от военного положения, если это единственный способ сохранить власть».

По мнению собеседника ФАН, диалог с Киевом в подобных условиях становится едва ли возможным.

«Захватившая центр Киева в результате переворота группировка оказалась классической хунтой, которая способна удержаться у власти только посредством насилия и подавления любой политической альтернативы. Собственно, США осуществили на Украине то, что реализовывали в течение десятилетий в Латинской Америке, — переворот и создание управляемой проамериканской хунты», — констатировал Коровин.

При этом, по словам эксперта, минские соглашения «не ограждают Россию от угрозы киевской агрессии».

«Спровоцировать войну, как мы видим по инциденту с украинскими кораблями, [Киеву] не составляло труда. Сделать это он мог в любой момент, начав вторжение в Крым хоть с моря, хоть по суше. Однако Киев тогда еще был к войне не готов», — полагает Коровин.

Директор ЦГЭ считает, что за прошедшие четыре с лишним года после прихода к власти Порошенко он успел подготовиться к новым провокациям.

«Теперь на Украине уже не полуразложившаяся, недееспособная, деморализованная армия образца весны 2014 года. Сегодня ВСУ — это вполне подготовленная, морально устойчивая, дееспособная и хорошо вооруженная, по украинским меркам, армия», — утверждает политолог.

Напомним, накануне днем корабли погранслужбы ФСБ РФ задержали в исключительной экономической зоне РФ три корабля ВМС Украины, которые совершали опасные маневры в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву. Пострадали три украинских моряка, угрозы их жизни нет.