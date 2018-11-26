Никакой передачи островов не будет: эксперт оценил итоги опроса Японии по Курилам

Больше половины населения Японии (67%) солидарны с желанием премьер-министра страны Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина продолжить переговоры по мирному договору между двумя странами.

Как следует из опроса Nikkei Research, одобрили такие переговоры более 70% респондентов в возрасте от 20 до 50 лет. При этом 45% респондентов заявили, что мирный договор не должен быть подписан до урегулирования территориального спора, а 43% поддержали подписание договора без этого условия.

Примечательно, что с возвращением Японии двух из четырех спорных островов Курильской гряды согласны 46% респондентов, а 33% опрошенных хотели бы возвращения сразу всех четырех спорных островов.

Напомним, японские власти настаивают на пересмотре Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. Согласно документу, острова Шикотан и Хабомаи переходят стране после заключения мирного договора. Судьба островов Итуруп и Кунашир в соглашении не определена. В Японии надеются ускорить подписание договора.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул: вовсе не удивительно, что жители Японии выступают за мирное соглашение, однако важно, что представления об этом документе Токио и Москвы совсем разные.

«То, что японцы, как и россияне, выступают за мирный договор, — это понятно. Вопрос в том, за какой и на каких условиях? Японцы не выступают за мирный договор, по которому Токио ничего не получит, поэтому очень важно, какое содержание будет у итогового соглашения между странами», — заметил политолог.

В СССР полагали, что совместная декларация поставит точку в территориальном споре, на что Токио заявил, что документ является лишь частью решения проблемы, и не отказался от своих претензий на все острова.

В итоге мирный договор так и не был подписан. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос требует проработки, так как в декларации от 1956 года не указывается, на каком основании СССР был готов передать два острова и под чей суверенитет они попадут в таком случае.

«На мой взгляд, в исследовании дается несколько смещенная оценка, что показывает ситуацию, которую хотели представить авторы опроса. В действительности же вопрос, как его сформулировал российский президент, в японском опросе вообще не прозвучал», — добавил Брутер.

По мнению собеседника агентства, Токио не на что рассчитывать в вопросе Курил — острова по праву находятся в составе Российской Федерации.