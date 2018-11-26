«И немного диктатуры»: в Раде увидели во введении военного положения попытку манипулировать выборами

Киев, 26 ноября. Введение военного положения на Украине в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе вызвано не политической целесообразностью, а исключительно желанием нынешнего руководства манипулировать президентскими выборами, считает вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид.

«Военное положение на всей территории Украины — прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры», — написала вице-премьер украинского парламента в Facebook.

По словам Сыроид, даже во время начала конфликта в Донбассе в 2014 году оснований для введения военного положения было больше, однако тогда президент Украины Петр Порошенко не увидел необходимости вводить военное положение.

«Более 10 тысяч убитых, десятки тысяч раненых, сотни военнопленных. Но это не убедило нынешнего президента ввести военное положение», — заявила Сыроид.

Сыроид считает, что военное положение не вводилось «там, где нужно и тогда, когда нужно», потому что, в действительности, руководству страны «наплевать на государство и солдат».

«Президент и нынешний секретарь СНБО просто не видели в этом политической выгоды для себя. А сегодня увидели!» – подытожила вице-премьер.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи игнорировали и совершали опасные маневры. ФСБ РФ применило оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.