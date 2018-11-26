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Легенда отечественного телевидения: Путин тепло поздравил с юбилеем Шатилову

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Легенда отечественного телевидения: Путин тепло поздравил с юбилеем Шатилову

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем диктора телевидения и радио, народную артистку России Анну Шатилову и назвал ее «легендой отечественного телевидения». Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что «обаяние и интеллигентность Шатиловой, а также уважительное отношение к зрителю и на сегодняшний день служат образцом профессионализма.

Путин пожелал артистке доброго здоровья и благополучия.

Автор: Андрей Крылов
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