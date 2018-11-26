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Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки в России

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Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки в России

Москва, 26 ноября. Новая программа субсидирования ипотеки будет предложена министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

На полях съезда Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) он отметил, что перед министерством поставлены амбициозные задачи по развитию ипотеки и строительной отрасли. В непростой, на его взгляд, ситуации, которая сложилась на рынке, ипотеку необходимо поддерживать, считает Якушев.

«Мы будем предлагать запускать некий продукт для субсидирования ипотеки. Такие предложения сегодня у Минстроя есть», — рассказал глава ведомства.

Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки в России

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке России побит очередной рекорд — с января по сентябрь текущего года россияне взяли больше кредитов, чем за весь прошлый год. По данным, которые приводят в Банке России, на конец августа количество выданных ипотечных кредитов в стране превысило 911 тысяч, а общая их сумма достигла 1,8 триллиона рублей. 

Автор: Екатерина Кухарева
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