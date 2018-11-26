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В Совфеде назвали следующий шаг Порошенко после введения военного положения на Украине

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В Совфеде назвали следующий шаг Порошенко после введения военного положения на Украине

Москва, 26 ноября. Следующим шагом президента Украины Петра Порошенко после введения военного положения в стране будет отмена президентских выборов весной 2019 года, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, военное положение предусматривает всеобщую мобилизацию, а также приведение армии в состояние высшей боеготовности. Кроме того, в этом случае предусматривается ограничение прав и свобод граждан, отмена любых выборов.

Джабаров напомнил, что ничего этого в Киеве пока не объявляли, а вместо этого «просто объявили военное положение, чтобы население Украины привыкло к этому».

Как пишет ТАСС, Джабаров уточнил, что через два месяца, скорее всего, последуют ограничения. Он считает, что следующим шагом Порошенко будет отмена выборов президента весной следующего года.

В Совфеде назвали следующий шаг Порошенко после введения военного положения на Украине

Автор: Алия Садыкова
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