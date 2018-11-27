«Самые честные выборы». Часть 6: Кто на самом деле выбирает демократов на родине Никсона и в вотчине Рейгана?

Сегодня речь пойдет о Калифорнии, губернатором которой два срока был республиканец Рональд Рейган и где родился еще один видный деятель «красных» Ричард Никсон. Оба знаменитых республиканских президента сегодня, видимо, смотрят с небес на происходящее в «Золотом штате» с плохо скрываемым шоком. И дело даже не в том, что власть здесь полностью перешла к демократам.

Весь вопрос — к каким. И второй — кто их выбирает?

Разберемся по порядку.

6 ноября калифорнийцы в очередной раз отправили в Сенат демократа Дайэнн Файнстайн, набравшую 54,5% голосов против Кевина де Леона (у него — 45,5%). Отмечу пару занятных фактов.

Во-первых, Де Леон — тоже демократ. Такие вот любопытные законы в Калифорнии. Если в двух словах, то на праймериз Демократической партии за Леона проголосовало больше людей, чем за победителя праймериз республиканцев — и на этом основании «ослы» (они же «синие», то есть демократы) разыграли пост сенатора между собой.

А во-вторых, Файнстайн работает сенатором с... 1992 года. Двадцать шесть лет! «Пережила» на своем посту четверых американских президентов! Но важнее другое — ей в этом году исполнилось 85 лет — и она планирует работать в Капитолии еще шесть. «Дорогу молодым?» Нет, не слышали.

На этом фоне просто-таки титаном скромности выглядит губернатор Калифорнии Джерри Браун-младший, который в ноябре баллотироваться не стал — ему 80 лет. Наверное, постеснялся...

Впрочем, и про него есть пара трогательных моментов, характеризующих «истинную глубину американской демократии».

Во-первых, он — сын 32-го губернатора штата Калифорния (1959–1967) Пэта Брауна, получившего прозвище «любимый сын Калифорнии». От кого — не совсем ясно; в 1966 году Браун-отец полез на третий срок, но проиграл Рональду Рейгану. Которого (спустя два срока) в 1975 году как раз и сменил Браун-сын. Мне кажется, это очень трогательно: трудовые династии и все тому подобное... Во-вторых, отработав два срока на своем посту, Браун-сын из политики уходить не стал: мэр города Окленд (ничего себе понижение!), генеральный прокурор штата и (та-дам!) — в 73 года он снова идет на выборы и становится губернатором. И вновь — два срока.

Впрочем, преемника он себе нашел: новым губернатором стал демократ Гевин Ньюсом (61% голосов против 32% у республиканца Джона Кокса). Чтобы вы все понимали про «истинную демократию»: Ньюсом последние восемь лет работал заместителем Брауна, был вице-губернатором. Заслужил!

До этого новый глава солнечного штата восемь лет трудился мэром Сан-Франциско. Достижений — целых два: полностью поддерживал однополые браки и был сторонником легализации марихуаны.

Электорат, как мы видим, оценил...

Таким образом, кого выбрали, я вам показал. Теперь давайте разбираться, кто выбрал.

Согласно статистике, в год более 600 тысяч нелегальных иммигрантов, живущих в Калифорнии, известной своим терпимым отношением к нарушителям границы, получают водительские права. Закон, допускающий это (известный как AB60), вступил в силу 2 января 2015 года. Департамент транспортных средств Калифорнии предполагает, что поток желающих законно получить водительские права нелегалов вскоре возрастет до 1,4 миллиона.

Естественно, что этот закон подписал (еще в октябре 2013 года) губернатор Калифорнии Джерри Браун, большой демократ. За это время права в Калифорнии получили уже 2,5 миллиона нелегальных иммигрантов — большинство из Латинской Америки и особенно из соседней Мексики.

Вызывает интерес и другой закон Калифорнии, New Motor Voter Act, который был принят в октябре 2015 года.

Сочетание этих двух законов, один из которых позволяет «недокументированным жителям» получать водительские права, а другой автоматически регистрирует граждан для голосования при получении водительских прав, вызывает вполне понятные опасения, что Калифорния позволяет негражданам принимать участие в выборах.

Как в таких случаях говорят? «Следите за руками!» Могу перевести: голосовать в Калифорнии можно по предъявлении водительского удостоверения, а дают его — всем желающим. Гражданство — не обязательно!

Никто этого и не скрывает, собственно: судья Эндрю Наполитано заявил в эфире Fox News, что «если вы являетесь незаконным мигрантом и находитесь в Калифорнии, получите водительские права, зарегистрируйтесь для голосования и все — вы можете голосовать на местных, государственных и федеральных выборах в Калифорнии и эти голоса будут подсчитаны».

Нынешний (пока еще, до конца года) губернатор Джерри Браун говорил, что это — способ увеличить явку избирателей. Однако теперь стало совершенно очевидно, за счет чего явка была увеличена.

Никто этого и не скрывает: миллионы нелегальных мигрантов были добавлены в избирательные списки; чего теперь удивляться тому, что республиканцы (которых эта публика искренне ненавидит из-за Трампа) в результате не могут попасть даже в шорт-лист итогового голосования!

И последнее на сегодня про Калифорнию.

Одной из главных сенсаций прошедших промежуточных выборов стал полный контроль демократов над округом Ориндж в Калифорнии (Orange County, который воспел еще Джимом Моррисон из The Doors), в котором проживает 3 миллиона человек.

Что же в нем такого особенного, спросите вы.

Просто долгое время он считался единственным островком консерватизма в либеральной Южной Калифорнии. Именно отсюда родом Ричард Никсон, и именно здесь в 1979 году начал свою президентскую кампанию Рональд Рейган. За исключением Франклина Рузвельта в 1932 и 1936 годах, на выборах президента демократы никогда не получали здесь большинства голосов — вплоть до 2016 года.

Что же случилось, что вдруг стряслось?

Ответ прост и по-своему трагичен. Основная причина успехов демократов кроется в демографии: если в 1980 году белые европейского происхождения составляли здесь 80% населения, то в 2010 году их количество сократилось до 44%.

Кто же появился? На этот вопрос я уже ответил выше: «новые избиратели». И все — сплошь с новенькими водительскими удостоверениями...

«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

«Самые честные выборы». Часть 4: Мигранты, деньги и практически два ствола

«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США