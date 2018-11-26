Стали известны личности задержанных украинских военных в Керчи

Керчь, 26 ноября. Раненые при задержании украинские военные находятся в отделении травматологии Керченской больницы №1 имени Пирогова.

По данным источника в правоохранительных органах Федерального агентства новостей, в больнице находятся Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта1994 года рождения, Новоукраинка), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения,Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 ноября, около семи часов утра три украинских военных судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России и, совершая опасные маневры, двинулись в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали законные требования российских пограничников. Все три корабля были задержаны.

После случившегося заместитель постоянного представителя РФ в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочную встречу членов организации. Тем временем совет национальной безопасности Украины предложил Верховной раде ввести военное положение в стране. Сегодня стало известно, что украинская армия приведена в повышенную боевую готовность.