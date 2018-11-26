Российский учебный корабль «Перекоп» вернулся из исторического похода вокруг Евразии

Москва, 26 ноября. Российский учебный корабль «Перекоп» совершил исторический поход вокруг Евразии, заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

«Перекоп» вернулся из похода примерно неделю назад. Корабль проследовал маршрутом вокруг Евразии. На борту учебного корабля находились более 1000 курсантов, нахимовцев и юнармейцев, которые получили уникальный бесценный опыт. В частности, российскими моряками был совершен заход в Папуа-Новую Гвинею впервые со времен Николая Миклухо-Муклая.

«Вдумайтесь только, — впервые в истории учебных походов учебный корабль прошел более 40 000 миль, находясь в море в различных широтах более 250 суток, — приводит слова Королева газета «Красная Звезда». — Но это не история ради сенсации».

В ближайшее время специалисты ВМФ РФ проанализируют полученный опыт и представят результаты исследования на научно-практической конференции.