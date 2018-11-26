Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Российский учебный корабль «Перекоп» вернулся из исторического похода вокруг Евразии

48
0 Оставить комментарий

Российский учебный корабль «Перекоп» вернулся из исторического похода вокруг Евразии

Москва, 26 ноября. Российский учебный корабль «Перекоп» совершил исторический поход вокруг Евразии, заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

«Перекоп» вернулся из похода примерно неделю назад. Корабль проследовал маршрутом вокруг Евразии. На борту учебного корабля находились более 1000 курсантов, нахимовцев и юнармейцев, которые получили уникальный бесценный опыт. В частности, российскими моряками был совершен заход в Папуа-Новую Гвинею впервые со времен Николая Миклухо-Муклая.

«Вдумайтесь только, — впервые в истории учебных походов учебный корабль прошел более 40 000 миль, находясь в море в различных широтах более 250 суток, — приводит слова Королева газета «Красная Звезда». — Но это не история ради сенсации».

Российский учебный корабль «Перекоп» вернулся из исторического похода вокруг Евразии

В ближайшее время специалисты ВМФ РФ проанализируют полученный опыт и представят результаты исследования на научно-практической конференции.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.